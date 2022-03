THL: Yksi hanke on lisännyt suomalaisten terveitä elinvuosia – "Vaikka projektin käynnistyessä uskoin muutoksiin, en voinut kuvitella, että..."

Vaikutusta erityisesti sydäntautikuolleisuuteen

Vuodesta 1972 työikäisten miesten ennenaikainen vuotuinen sydänkuolleisuus on vähentynyt 80 prosenttia. Väestön kolesterolitaso on laskenut viidenneksellä. Tupakoinnista johtuva syöpäkuolleisuus on yli puolittunut verrattuna sotienjälkeiseen tilanteeseen.