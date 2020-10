Sen jälkeen testauskapasiteettia on kasvatettu ja testimäärissä on tapahtunut kesän jälkeen selkeä nousu.

Näin suuri nousu koronatestien määrissä on tapahtunut kesän jälkeen. Lähde: THL.

Nyt testataan yli 10 000 päivässä

THL:n eritysasiantutija Niina Ikonen kertoo, että testejä on koko ajan tehty niin paljon kuin on voitu. Testauskapasiteetin kasvaessa niihin on päässyt helpommin.