THL:n Salminen: Harva koronan loppukesästä tai syksyllä saaneista on joutunut sairaalaan – tauti ei ole vakava niin usein kuin keväällä arvioitiin

Tautitapaukset ovat nousussa, mutta myös testaus on nyt aivan eri tasolla kuin puoli vuotta sitten.

Ero kevääseen on suuri sairaaloihin päätyneiden määrissä.

– Me ollaan syksyn aikana todettu elokuun alun jälkeen todettu jo yli 2200, 2300 tapausta, ja niistä tällä hetkellä vain 22 on sairaalassa.

– Tämä on melkein todennäköistä kyllä. Ja tämä on siis aivan sama tilanne joka maassa Euroopassa.

Syksyä keväästä erottaa asiantuntijan mukaan myös se, että hoitotulokset ovat parantuneet ja tieto taudin käyttäymisestä on ylipäätänsä lisääntynyt.

– Tietysti me ymmärretään paremmin se, että vaikka tämä on vakava tauti ja osalla aiheuttaa vakavan tautimuodon ja kuolemankin, niin se osuus kaikista, jotka sairastuvat, on paljon pienempi kuin mitä keväällä pelättiin.