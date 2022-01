Suomen koronaepidemian huippu voi olla vasta tulossa, vaikka lukemat ovat tällä hetkellä ennennäkemättömät – "Tartunnan voi nyt saada mistä vain"

Uusia tapauksia on raportoitu noin tuhat sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Tartuntojen ilmaantuvuus on kaksinkertaistunut edeltävään kahden viikon ajanjaksoon verrattuna.

Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana positiivisten tulosten osuus on ollut hieman alle viidenneksen kaikista testeistä. Määrissä on alueittain suuria eroja. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) testituloksista jo peräti puolet on positiivisia. Tästä syystä muun muassa tartunnanjäljitys on pahasti ruuhkautunut.