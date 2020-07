Ulkomaalaiset turistit loistavat poissaolollaan Suomen hotelleissa rajojen avaamisesta huolimatta – "Täytyy mennä tämä kesäaika kotimaan matkailun varassa"

Venäläiset korvautuneet suomalaisilla

– Siellä on noin 40 prosenttia asiakkaista venäläisiä, nyt se on sieltä pois. Sillä on erittäin iso merkitys liiketoiminnalle.

Saksalaisten ryhmämatkat jättäneet aukon

– Meillä on muutamissa hotelleissa ollut perinteisesti kesäaikaan saksalaisia ryhmävarauksia ja sarjavarauksia. Nythän ne on koronan alkuaikana peruttu, eivätkä ne taida tänä vuonna toteutua mitkään. Tämmöiset ryhmät, jotka ovat matkalla Nordkappiin tai Lappiin, loistavat poissaolollaan, Pauloaho kertoo.

Varaukset tehdään lyhyellä varoitusajalla

Pääkaupunkiseudulla moni Sokos Hotelsin ja Scandicin hotelli on vielä kiinni, kun taas etenkin Itä-Suomessa, Tampereella ja Turussa käyttöaste on jopa parempi kuin viime vuonna tähän aikaan.

Scandicin 65 hotellista on heinäkuun loppuun mennessä avoinna nelisenkymmentä. Scandic pyörittää Suomessa myös kymmentä kansainvälisten brändien hotellia, joista auki on vain Holiday Inn Helsinki - Expo Pasilassa.

Keski-Euroopassa lomakausi on vasta elokuussa, ja silloin perinteisesti kansainvälisten turistien osuus Suomen hotelleissa on suurempi kuin elokuussa.

Työmatkailukin on normaalitilanteessa monille hotelleille tärkeä tulonlähde. Nyt se on ollut melko lailla pysähdyksissä.

Toipuminen vie pitkään

– Tämä kesämatkustus ei mitenkään pysty korvaamaan sitä, mitä tässä on koronan aikana tapahtunut. On tietysti hyvä että kotimaan turisteja on ja he ovat ottaneet kotimaan matkailun sydämenasiaksi, mutta ei se sitä korvaa missään tapauksessa koko toimialalla, Vitie muistuttaa.