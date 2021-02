Etelän hiihtolomalaiset ryntäävät Lappiin vaarallisena ajankohtana: "Omastakin takaa tilanne huonontumassa"

Lapin sairaanhoitopiiri on siirtynyt tänään koronan kiihtymisvaiheeseen. Huolta epidemian pahenemisesta ei hälvennä tieto siitä, että etelän hiihtolomalaiset ryntäävät pohjoiseen lomailemaan.

– Kyllä omastakin takaa tilanne on huonontumassa ja tautia esiintyy eri puolilla Lappia. Mikä on huolestuttavaa, niin osassa tautitapauksia me ei tiedetä alkuperää, Markku Broas sanoo.