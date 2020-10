Koronako muka lopetti matkailun tyystin? Vuokramökit ja luontopolut pullistelevat väkeä syyslomilla – "Kotimaanmatkailun kultakautta eletään"

– Meillä on nyt lokakuussa tuplat enemmän varauksia kuin viime vuonna tähän aikaan. Ja lokakuu on vielä kesken.

Kaupungilla hiljaisempaa

Kaupunkilomien tilanne on luontokohteita epävarmempi ja epätasaisempi. Sokos Hotelsin Nieminen kertoo, että Helsingissä varauksia on nyt tavallista vähemmän, mutta sen sijaan esimerkiksi Hämeenlinna on herättänyt aiempaa enemmän kiinnostusta. Varauksia on hajaantunut pienempiin kaupunkikohteisiin.