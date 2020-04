Sairastanut voi tartuttaa jopa viiden viikon ajan – immuniteetti koronavirukseen ei varmistu yhdellä vasta-ainetestillä

Vasta-ainetestiä on toivottu ja THL odottaa, että kansalaiset osallistuvat siihen innokkaasti. Ensimmäiset kutsukirjeet ovat jo tipahtaneet postiluukuista.

– Testaamme kaikki ensin seulontatestillä ja sen jälkeen teemme vielä varmennustestin positiivisen tuloksen saaneille. Se on neutroneutralisaatiotesti, jolla voidaan osoittaa luotettavasti, onko näytteessä viruksen vasta-aineita, THL:n erikoistutkija Merit Melin kertoo.

Mikäli toisenkin testin tulos on positiivinen, se merkitsee erittäin todennäköisesti, että myös immuniteetti on suojaava. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että taudin jo sairastanut ei saisi sitä uudelleen ainakaan lyhyellä aikavälillä.

Sairastanut voi tartuttaa jopa viisi viikkoa

– THL:n ohjeistukset perustuvat Euroopan tartuntatautikeskuksen riskinarvioon, jonka mukaa vaikeissa tapauksissa tartuttavuus kestää kaksi viikkoa ja lievissä tai keskivaikeissa viikon. Kotioloissa on syytä pysytellä viikko tai niin kauan kuin on oireita sekä yksi oireeton päivä. Tämän uuden tiedon valossa on kuitenkin entistä tärkeämpää, että riskiryhmässä olevat suojaavat itseään pitämällä itsensä eristyksissä, Melin toteaa.