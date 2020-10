THL-tutkimus: Koronaan sairastuneet lapset usein hyvin lieväoireisia – lapsilla kuitenkin tautia yhtä paljon kuin aikuisilla

Lapsilla yhtä suuri riski sairastua

– Lapsilla tartunta on useammin oireeton tai hyvin lieväoireinen, Melin sanoo.

Lievempioireisina lapset myös tartuttavat vähemmän

– Kun tauti on lieväoireisempi ja virusta on vähemmän, lapsilla myös tartuttavuus voi olla vähäisempää kuin aikuisilla, tutkimuspäällikkö Melin sanoo.

– Tästä on havaintoja myös THL:n tekemässä koulututkimuksessa. Jos koulussa on ollut lapsi, jolla on ollut tartunta, hän tartutti pienemmän määrän uusia tapauksia kuin aikuinen tartuttaja.