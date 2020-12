Tutkimus paljastaa: Potilaista löytyi koronan vasta-aineita jopa puoli vuotta tartunnan jälkeen – "Kyllä tämä on lupaava tulos"

Vasta-aineita vielä puoli vuotta tartunnan jälkeen

THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin kertoo, että vasta-aineita löytyi testattavilta vielä kuusi kuukautta tartunnan toteamisen jälkeen. Se on kauemmin kuin on aiemmin tiedetty.

Tulos lisää optimismia myös rokotteiden antamasta pitkäkestoisesta suojasta. Koronarokotusten on määrä alkaa Suomessa lähiviikkoina.

– Kyllä tämä on lupaava tulos sen kannalta, että jos luonnollinen immuniteetti pystyy tuottamaan sellaisia vasta-aineita, jotka säilyvät ainakin puoli vuotta. Rokotteella on nähty, että ne tuottavat ainakin yhtä hyvän immuunivasteen, ellei paremman kuin luonnoninfektio. Eli on odotettavissa, että se immuniteetti säilyy rokottamalla pidempäänkin, toteaa Melin.