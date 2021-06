THL:n Salmiselta suorat sanat hallituksen kaavailemasta maahantulomallista: "Tässähän tuli meidän rajamallimme testattua"

Salmisen mukaan EM-kisaturistien tartunnat ja testauksen ruuhkautuminen itärajalla osoittavat, että rajatestaus on mahdotonta matkustajamäärien kasvaessa.

– Tässähän tulee tavallaan meidän rajamallimme testattua. Nyt on toimittu juuri sen mallin mukaan, mitä on tarkoitus jatkossa noudattaa. Ehkä tästä saadaan vähän realismia siihen, miten malli toimii suuremmilla matkustajamäärillä, Salminen sanoo.

– Sitä on yritetty pari kertaa säätää, mutta se ei ole onnistunut. Kyllä meitä on kuultu, mutta tässä on monta punnittavaa asiaa. Loppujen lopuksi eduskunta päättää, millainen laki säädetään.