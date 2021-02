Tästä on kyse matkustajien pakkotestaukseen liittyvissä pulmissa – massatestaaminen on vaikea, mutta mahdollinen muutos

Nykyisin aluehallintovirasto voi päättää, että terveystarkastukseen osallistuminen on rajan yli tulevalle pakollista, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämätöntä.

Vaatii resursseja

STM patistaa aluehallintoa

Uusi esitys tulee lähiaikoina

– Oikeudellisesti se (pakkotestaus) on vaikea kysymys, mutta perustuslakivaliokunta totesi syksyn lausunnossaan, että periaatteessa testaussääntely on mahdollinen ja sillä on hyväksyttävä peruste. Se vaatii tarkkaa lain kirjoittamista, mutta käsittääkseni se on kyllä mahdollinen, Pöysti vastasi mennessään hallituksen neuvotteluihin.