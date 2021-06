Professori: Osa EM-kisaturistien koronatartunnoista johtaa tartuntaketjuihin – "On poikkeuksellista saada nopeasti lisääntyvää varianttia bussilasteittain"

Jokainen linja-autoissa ollut voinut altistua

THL:n johtaja Mika Salminen kertoi eilen STT:lle, että jokainen linja-autolla Pietarista palannut on voinut altistua. THL on kehottanut kaikkia matkustajia, jotka ovat palanneet Pietarista Suomeen millä tahansa bussiyhtiöllä, hakeutumaan koronatestiin 72 tunnin sisällä maahan saapumisesta.

Epidemiapyrähdyksiä deltavariantista

Ilmaantuvuusluku on suurimmillaan Kainuun ja HUSin sairaanhoitopiireissä

THL raportoi tänään 95 uudesta koronavirustartunnasta Suomessa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 134 tartuntaa, mikä on 262 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 95 084.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 20,5, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 25,2. THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Kainuun sairaanhoitopiirissä, jossa se on 39, ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 35,6.