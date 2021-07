THL:n Salminen: Hallituksella perusteellinen koronakokous torstaina – tartuntojen taittaminen vaatisi "kovaa puuttumista perusoikeuksiin"

Rajoitusten hyödyt ja haitat puntariin

Suomessa koronatartuntojen määrä viimeisen kahden viikon ajalta on yli 80 prosenttia korkeampi, kuin edellisellä kahden viikon jaksolla. Samalla sairaalahoidon kuormitus on pysynyt matalana .

– Arvioita on tällä hetkellä aika monenlaisia ja tämä CDC:n arvio on yksi niistä. Emme ole nähneet Suomessa suurta muutosta. Itseasiassa kuolleisuus on ollut kovassa laskusuunnassa, mikä on seurausta rokotuskattavuudesta.