Kommentti: Hallitus, tule takaisin – nyt tarvitaan vaikeita ratkaisuja kipeästi ja ripeästi

Koronaluvut nousevat nyt huimaa vauhtia. Olemme samoissa lukemissa kuin viime maaliskuussa, yli kuusisataa uutta tartuntaa useana päivänä peräjälkeen – ja tämän päivän luku on 765. Sairaaloissa tilanne on vielä hallinnassa, mutta luvut kertovat jo vääjäämätöntä viestiään: Olemme jo vahvasti keskellä neljättä epidemia-aaltoa.

Vastuuministerit lomilla elokuun puoliväliin

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on lomalla 15.8. saakka, suuri osa koronastrategiasta on tunnetusti hänen käsissään. Opetusministeri Li Andersson lomailee 8.8. saakka. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on lomalla 13.8. saakka. Oikeusministeriä tarvittaisiin varmasti mm. koronapassikysymyksen ratkaisemiseen.