Yhdysvaltain tautikeskus: Koronan deltamuunnos on tarttuvampi kuin flunssa

Medioiden haltuun saama CDC:n sisäinen raportti kertoo, että deltamuunnos on yhtä tarttuva kuin vesirokko. Raportin mukaan delta on puolestaan tarttuvampi kuin virukset, jotka aiheuttavat muun muassa sarsia, isorokkoa sekä kausi-influenssaa ja flunssaa, lisää New York Times.