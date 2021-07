Huolestuttavaa tietoa julki deltamuunnoksen leviämisestä, rokotetuillakin virusta limakalvoilla – näin THL:n Salminen kommentoi käännettä

Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) sisäisen raportin sisältö kuohutti eilen . Raportissa muun muassa luonnehditaan, että koronaviruksen deltamuunnos on yhtä tartuttava kuin vesirokko. Raportista uutisoivat ensimmäisenä yhdysvaltalaismediat kuten Washington Post .

– Tämä tartuttavuustieto ei periaatteessa ole uusi. On kyllä tiedetty, että tartuttavuusluku on näin korkea sellaisissa olosuhteissa, joissa tavallaan mitään jarrutusta ei ole, Salminen toteaa MTV Uutiset Livelle.

Siitä ei Salmisen mukaan päästä mihinkään, että deltavariantin tartuttavuus näyttää suuremmalta kuin muiden virusvarianttien. Tämäkään ei kuitenkaan sinällään ole uusi tieto – deltavariantin korkeasta tartuttavuudesta on tiedetty jo pitkään.

– Tärkein huomio on se, että tartuttavuuteen voi vaikuttaa sillä, mitä itse tekee. Vanhat keinot ovat yhä hyvät: vältetään isoja ihmismassoja, joissa riskit ovat korkeampia.

Salmisen mukaan nyt on hyvä muistaa, että Yhdysvaltain tautitilanne on toisenlainen kuin Suomessa.

– Siellä iso osa väestöstä, lähes puolet, ei halua rokotetta. He joutuvat käyttämään kaikki keinot sen vahvistamiseksi, jotta ihmiset ymmärtävät, että rokote tuo erittäin merkittävän muutoksen vakavan taudin ja kuoleman riskiin.

Suomessa ei suurta muutosta

Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan koronaviruksen deltavariantti voi aiheuttaa enemmän vakavaa tautimuotoa kuin koronaviruksen muut muunnokset. Salmisen mukaan asiasta on nähty monenlaisia arvioita, ja asia vaatisi hänestä vielä lisää selvitystä.

– Emme ole nähneet suurta muutosta Suomessa ainakaan niiden tietojen perusteella, mitä THL:lle on tullut.

– Itseasiassa kun sairastuvuus ja kuolleisuus ovat olleet kovassa laskusuunnassa, siinä on ollut taustalla se, että rokotteen avulla vakavan sairastumisen riski laskee 25-kertaisesta ihan näiden samojen CDC:n arvioiden mukaan.

Virusta rokotettujenkin limakalvoilla

Tämä on Salmisen mukaan uusi havainto, sillä asiasta ei ole ennen tiedetty näin laajasti. On kuitenkin pidettävä mielessä, että kyseessä on alustava tieto.