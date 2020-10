THL:n Puumalainen: Koronailmaantuvuus lisääntyy lähes kaikkialla Suomessa – tapauksia yhteensä yli 10 000

Uusia todettuja diagnooseja on Puumalaisen mukaan tullut vuorokaudessa ilmi 110. Ilmaantuvuus lisääntyy hänen mukaansa lähes kaikkialla Suomessa, mutta paikallisilla toimenpiteillä tartuntaketjuja on saatu paljon sammutettua.

Tauti voi levitä vanhempaan ikäryhmään

Puumalainen toisti tilaisuudessa tiedon siitä, että syksyllä tartuntoja on diagnosoitu eniten 15–30-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.

Tautiin kuolleiden osuus on pysynyt syksyn aikana vähäisenä, mutta se voi kääntyä nousuun, jos virus leviää vanhempaan ikäryhmään.

– Etelä-Euroopan tietojen perusteella näyttää siltä, että kun tauti lähtee leviämään, se leviää vähitellen myös muihin ikäryhmiin, ja tämä on tietysti huolestuttavaa, Puumalainen varoittaa.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on ainoa, jossa epidemia on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa. Husin alueella kaksi kolmasosaa tapauksista on sellaisia, että tartunnanlähde jää epäselväksi.