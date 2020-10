Nämä viisi aluetta ovat lähellä koronan kiihtymisvaihetta ja yksi jo rajan yli – "Pitää panna tosi paljon paukkuja siihen, että sieltä voidaan palata"

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt Suomen 21 sairaanhoitopiiriin kyselyn siitä, missä vaiheessa koronaepidemiaa mikäkin alue on.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on sanonut pääkaupunkiseudun olevan jo koronan kiihtymisvaiheessa.

Koronan kiihtymisvaiheen viitteellinen alaraja on 10 tapausta per 100 000 asukasta per kaksi viikkoa. Kriteerit liittyvät myös tartuntaketjujen jäljitettävyyteen, positiivisten näytteiden osuuteen sekä sairaalahoidon tilanteeseen.