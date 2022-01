Huippuasiantuntijat: Koronatartuntojen määrä on todellisuudessa viisinkertainen – epidemian huippu lähellä

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:in arvion mukaan tartuntoja on todellisuudessa viisikertaa ilmoitettua enemmän.

Tänään uusia tartuntoja on raportoitu lähes 8400 eli asiantuntijoiden näkemyksen mukaan tartuntoja voisi olla todellisuudessa 42 000.

Tanskan lukuja kannattaa seurata

Mäkijärven mukaan Suomen koronatilanne seuraa Tanskaa, missä epidemia on kaksi viikkoa meitä edellä.

Tanskassa raportoitiin eilen yli 33 000 tartuntaa ja viimeisen seitsemän vuorokauden keskiarvo on 27 000.

Kehitys näkyy sairaalahoidon tarpeessa

– Me teemme analyysia pitkälti sairaalaan tulevien potilaiden osalta. HUS-alueella on ollut sellaiset 30 000 laboratoriovarmistettua tartuntaa viikottain.

Järvisen mukaan sairaalakapasiteetin tarve pysyy korkealla kevättalven ajan. HUSissa koronapotilaiden määrä on vuodeosastoilla on yhä kasvussa.

– Olemme nyt aiempien huippujen tasolla. Koronapotilaiden määrä on tasaantunut sairaalassa, mutta terveyskeskuksissa potilasmäärä jatkaa kasvuaan. En itse uskaltaisi sanoa epidemiahuipun saavutetun.

Järvinen toteaa myös, että tilanne on eri alueilla kovin erilainen ja erivaiheinen, mutta suuremmat asutuskeskukset, ennenkaikkea pääkaupunkiseutu painaa paljon tartuntamääriä.

THL:n arvion mukaan huippu on lähellä.

– Voi olla, että saavutamme huipun pian. Täytyy kuitenkin huomata, että varsinkin pääkaupunkiseudun tartunnanjäljitys ja testaus on pahasti ruuhkautunut ja toimintaa on ollut pakko priorisoida toimintaa. Tällä on vaikutusta tapausmääriin, toteaa THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava MTV Uutisille.