THL:ltä ennuste epidemian kestosta julki: Ainakin yli 11000 joutuu Suomessa sairaalaan ja 3600 tehohoitoon koronaviruksen vuoksi – nyt tartuntoja on 880, tehohoidossa 22

THL:n mukaan Suomessa on tähän päivään mennessä yhteensä 880 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Sairaalahoidossa on nyt 82 ihmistä, joista 22 on tehohoidossa.

Tuhansia potilaita lisää, jos...

Nykyisillä tiedoilla THL arvioi koronaepidemian pituudeksi Suomessa neljästä kuuteen kuukautta. Nykyisessä mallinnuksessa sairaala- ja tehohoidon tarve on ennustettu epidemian 18 huippuviikolle, joista 9 viikkoa on ennen epidemian huippua ja 9 viikkoa huipun jälkeen. Epidemian huipun ajankohta tulee vaihtelemaan myös Suomen sisällä eri osissa.

Mallissa on oletettu, että sairaalaan päätyvä tartunnan saanut henkilö joutuu sairaalaan keskimäärin 10 päivän kuluttua tartunnasta. Sairaalajakson keskimääräiseksi pituudeksi on mallinnuksessa oletettu kahdeksan päivää. Tehohoitoon joutuvan potilaan oletetaan keskimäärin tarvitsevan sekä kahdeksan päivää sairaalahoitoa että kahdeksan päivää tehohoitoa. Mallissa on huomioitu, että osalla sairaalahoitojakso on vielä pidempi.