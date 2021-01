Osuivatko koronakevään ennusteet oikeaan? Professori: "Tämän tyyppistä epidemiaa on odotettu saapuvaksi"

THL:n ensimmäinen ennuste maaliskuussa meni metsään

Arvio perustui THL:n ja Turun yliopiston yhdessä tekemään mallinnukseen. Mallinnuksessa osasto- ja tehohoidon tarve oli ennustettu epidemian 18. huippuviikolle, joista yhdeksän viikkoa on ennen epidemian huippua ja yhdeksän viikkoa huipun jälkeen.

"Onnistui yllättävän hyvin"

– Jos katsotaan sitä, mitä Suomessa on tapahtunut, kuulostaa varmaan oudolta, kun sanon, että kevään mallinnus onnistui yllättävän hyvin, kertoo THL:n erikoistutkija Simopekka Vänskä.

Hänen mukaansa on ymmärrettävä, mikä malli on. Ennuste muodostuu oletuksista, kuten koronarajoituksista, joiden perusteella epidemia etenee mallinnuksissa oletuksien määrittämällä tavalla.

Vänskä myös kertoo, että pandemian aikana on opittu käyttämään sanaa skenaario, sillä se kuvaa mallinnuksia ennustetta paremmin.

– Tässä on ollut kaksi skenaariota. Toisessa R-arvo on ollut 1,6 ja toisessa 1,8. Se on yksi oleellisimmista muuttujista. Suomessa keväällä rajoitukset olivat niin rajut, että R-arvo putosi alle yhteen, Vänskä kertoo THL:n julkaisemasta ensimmäisestä mallinnuksesta.