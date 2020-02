MTV Uutiset paikalla: Hysteria kasvaa ensimmäisen viruskuoleman jälkeen Hongkongissa – kauppojen hyllyt ammottavat tyhjyyttään, kun ihmiset hamstraavat tarpeita

Liikekeskukset, ravintolat, hotellit ja kansainvälinen lentokenttä ovat tyhjillään. Las Vegasiakin suurempi Macaon kasinokeskus on kokonaan suljettu, kuten myös museot ja turistinähtävyydetkin.

Ihmiset hamstaraavat riisiä, vettä, munia, jauhoja ja saippuaa. Kauppojen hyllyillä on pulaa joistain tuotteista.

Mannerkiinalaisia pelätään

Hengityssuojaimen lisäksi joillakin on kumikäsineet käsissä ja jopa muoviämpärit päässä. Youtubessa leviää video, jossa ihmiset etsivät roskiksista hengityssuojaimia, jotka pestään ja desifioidaan uusiokäyttöön.

Mannerkiinalaisia pelätään ja sairaalatyöntekijöitä on mennyt lakkoon, koska he eivät halua heitä potilaikseen. Juopa mannerkiinalaisten ja hongkongilaisten välillä on vain syventynyt.