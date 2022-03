Therese Johaug kommentoi maastohiihdon kohuaihetta

Johaugin mukaan nuorten urheilijoiden tarkka seuranta ja tiimi, joka tekee yhteistyötä ja puhuu ruuasta sekä ruokavaliosta on toimiva resepti ehkäisemään nuorten urheilijoiden syömishäiriöitä.

– Olen ollut tyttö, jolla on paljon energiaa, ollut todella innokas ja tehnyt järjettömän määrän harjoittelutunteja. Jos en olisi saanut ohjausta ja seurantaa Olympiatoppenin ja hiihtoliiton ravitsemuspuolelta, en usko, että olisin päässyt tähän pisteeseen, etäyhteydellä tilaisuuteen osallistunut Johaug sanoi Dagbladetin mukaan.

Urheilun ammattilaiset kokoontuivat keskiviikkona kahden tunnin seminariin syömishäiriöistä. Taustalla on Dagbladetin tekemä selvitys nuorten urheilijoiden syömishäiriöistä maastohiihdossa. 30 prosenttia hiihtolukioissa opiskelevista tytöistä on ollut poikkeuksellista käyttäytymistä ravitsemuksen suhteen, mikä on suuri riskitekijä syömishäiriölle.