Maastohiihdon olympiaohjelmaan halutaan merkittävä muutos – Therese Johaugilta kovaa kritiikikkä: "En pidä siitä"

– Sehän oli todella kivaa. Mielelläni kisaan sekaviestissä arvokisoissa, mutta tuntuu, että olen melkein ainoa, joka on sitä mieltä, Frida Karlsson sanoi Expressenille.

Vuoden 2023 ja 2025 MM-kisojen ohjelmat on lyöty lukkoon, mutta muutosta voitaisiin nähdä vuodesta 2026 eteenpäin. Tuolloin luvassa on talviolympialaiset. Ruotsin maajoukkuejohdolle uutinen on uutta tietoa. Maajoukkueen päävalmentaja Anders Byström ei haluaisi luopua naisten ja miesten viesteistä olympiaohjelmassa.