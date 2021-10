Norjan hiihdosta julki kammottavia lukuja – Charlotte Kalla järkyttyi: "Sinulla on myös oma vastuusi"

67 prosenttia kertoi, että ongelmat alkoivat jo junioritasolla. Kuusi hiihtäjää on käynyt röntgenkuvissa ja heillä on havaittu luukatoa. 16:tta kauttaan Ruotsin maajoukkueessa hiihtävä Kalla järkyttyi kuullessaan uutisesta.

Kalla kertoo, että ongelmaa on esiintynyt hänenkin ollessa aktiiviurheilija. Ruotsalainen uskoo, että tänä päivänä urheilijoille on tarjolla riittävästi tukea ja se on helpottanut hänen omaa urataivaltaan.

– Sinulla on myös oma vastuusi. Se on työ, jonka jokaisen tulee tehdä. On tärkeää muistuttaa, että kyse ei ole vain huippu-urheilusta, vaan isosta yhteiskunnallisesta ongelmasta. Tämä on iso kysymys, johon vaikea löytää neuvoja ja vinkkejä, Kalla päätti.