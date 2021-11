Norjan Therese Johaug on hallinnut maastohiihtotapahtumia lähes täydellisesti palattuaan vuonna 2018 kilpaladuille. Lisää on luvassa, sillä Johaugin valmentaja vihjaa norjalaisen olevan hurjassa iskussa. Samalla Johaug on ottanut vähemän tunnetun merkittävän roolin Norjan joukkueessa.