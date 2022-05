The Rasmus muutti esitystään Euroviisuihin – bändin harjoitus meni täysin pieleen, mutta onnistuivat tärkeässä paikassa: "Katastrofiainekset ilmassa"

The Rasmus esiintyy tänään euroviisulavalla ensimmäisenä toisessa semifinaalissa Jezebel-kappaleellaan. Finaaliin pääsee kymmenen maata. The Rasmukseen kuuluu laulaja Lauri Ylönen, rumpali Aki Hakala, basisti Eero Heinonen ja kitarassa on Emppu Suhonen.