Erika Vikman kyynelehti UMK-pukuhuoneessa

Euroviisupaikasta haaveileva Erika Vikman kertoi kyynelehtineensä UMK-pukuhuoneessa.

Uuden musiikin kilpailuun valmistautuva Erika Vikman myönsi ennen lauantai-illan show'ta, että ennakkosuosikin paikka on luonut paineita.

– Samalla se antaa sen olon, että ihmiset uskovat minuun. Ne osaa olettaa, että tarjoilen niille jotain, mitä ne haluaa, Vikman kertoi lauantai-iltapäivällä pidetyn kenraaliharjoituksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Vikman on nyt UMK:ssa mukana toista kertaa. Hän jäi kakkoseksi vuonna 2020 hittibiisiksi nousseella kappaleella Cicciolina.

– Unelma on päästä Euroviisuihin. Ja se on nyt siis tavallaan tosi lähellä, Vikman sanoi.

Hän kertoi, että paineita on ollut jopa niin paljon, että ennen kenraaliharjoitusta alkoi pukuhuoneessa itkettää ja lattia oli "tragikoomisesti ja runollisesti kyyneleitä täynnä".

– Mut siis hyvää kuuluu nyt, kun se kaikki on vähän niin kuin purettu.

Tangokuningattareksi aikoinaan kruunattu Vikman hätkähdytti jo edellisen kerran UMK:ssa ollessaan julistamalla vapautuneen seksuaalisuuden ilosanomaa, ja sama linja jatkuu hänen tämänvuotisella kappaleellaan Ich komme. Vikman kuitenkin korosti, että kaikki ideat show'hun eivät kestäneet päivänvaloa, vaan se tehtiin tarkoituksella kaikkien silmille sopivaksi.

– Ja ollaan tosi tyytyväisiä siihen, Vikman totesi.

Kappaleen saksankielinen osio selittyy sillä, että pikku-Erika valitsi aikoinaan vieraaksi kieleksi koulussa pitkän saksan, koska halusi olla erilainen kuin muut.

Aina soinee myös kesähäissä

Erika Vikman nimeää Viivin pahimmaksi kilpakumppanikseen.Lehtikuva

Vikmanin yhdeksi pahimmaksi haastajaksi on väläytelty kisassa perinteisemmän balladin esittävää Viiviä, jonka Aina-kappaleesta povataan jo nyt hittiä kesähäihin. Viivi kertoi lehdistötilaisuudessa, että hänestä olisi ihanaa, jos kappale päätyisi jonkun häävalssiksi. Ja hän mainitsikin saaneensa jo viestejä, että näin on myös tapahtumassa.

– Itse asiassa yllättävän moni on laittanut viestiä, että voinko mä tulla laulamaan häihin. Että varmaan täytyy festarit perua kesältä ja lähteä ilmeisesti hääkiertueelle, Viivi vitsaili.

Viivi kertoi, että kappaletta tehdessä ikuinen rakkaus oli vahvasti mielessä. Toisaalta hänen mielestään kyse ei välttämättä tarvitse olla parisuhteesta, vaan ihmiset ovat kertoneet biisin muistuttaneen myös omista isovanhemmistaan tai menetetystä lemmikistä.

– Jokainen kuulija voi ottaa sen, miten itse haluaa, Viivi sanoi.

Toiseksi mahdolliseksi yllättäjäksi on nimetty kisan kuopus Goldielocks eli Ella Mäntynen. Hänen kappaleensa Made of kuultiin kenraaliharjoituksissa. Sen jälkeen lääkärit kuitenkin käskivät häntä säästämään ääntään illan esitykseen, minkä vuoksi hän ei puhunut lainkaan iltapäivän lehdistötilaisuudessa.

"Käytännön pila"

Myös Nelli Matula kertoi kärsineensä pitkittyneestä flunssasta syykaudella, kun UMK:n treenikausi alkoi.

– Tuli vähän semmoinen epävarmuus, että nyt mä jään jälkeen. Se on aika ironista, koska se on kirjallisesti se, mistä olen kirjoittanut tämän koko biisin. Se oli semmoinen hauska pikku universumin practical joke (käytännön pila), Matula sanoi.

Matula on kuvaillut kappalettaan Hitaammin hautaan, että se on heijastus halusta muuttaa elämän suuntaa ja löytää siitä uusia merkityksiä.

– Mutta mikä on aivan ihanaa, on se, että olen kyllä aivan iskussa, elämäni kunnossa tänään. Tosi siistiä. Se on ihanaa. Olen siitä tosi kiitollinen, koska musta tuntuu, että se on ihan sellainen lahja, että nyt mä saan vaan nauttia tästä kaikesta upeudesta, Matula sanoi.

Kansainvälinen suosio voisi siivittää

Englanninkielistä popmusiikkia tekevä Neea River arvioi, että hänen jo saavuttamansa kansainvälinen suosio voisi vaikuttaa hänen menestykseensä Euroviisuissa, jos UMK:sta heruisi edustuspaikka sinne.

Riverin kisakappaletta Nightmares UMK25-ammattilaisraati kuvasi niin, että siinä on samaan aikaan modernia pop-estetiikkaa, Euroviisujen eeppisyyttä ja elokuvamaailman kohtalokkuutta. River kertoikin, että häntä säveltäjänä kiinnostaa elokuvamusiikki tai musikaalit.

– Se on niin mahtipontista ja monipuolista. Olen itse asiassa tehnytkin sitä. Siinä saa luoda isoja maailmoja, River sanoi.

Costee kisan ainoa miesartisti

UMK:n Sekaisin-kappaleella avaava Costee jäi kisan ainoaksi miespuoliseksi artistiksi, kun One Morning Left -yhtye jätti UMK:n sääntörikkomuksen seurauksena. Costee itse ei osannut etukäteen arvioida, olisiko siitä hänelle etua illan koitoksessa.

– Mun mielestä se tuntuu kivalta, mä tykkään olla mimmien kanssa. Siellä on mukava olla. Hyvä meininki.

– Mulla on itselläkin meikkiä naamassa, niin siellä on hyvä pössis, Costee sanoi.

Voittaja sitoutuu lähtemään Euroviisuihin

Viime vuonna Gazan tilanne sai monet UMK-artistit pohtimaan, haluaisivatko he osallistua Euroviisuihin, jos Israel osallistuu. Kun asiasta kysyttiin iltapäivän lehdistötilaisuudessa, jätti tänäkin vuonna useampi artisti vastaamatta tai kertoi tekevänsä lopullisen päätöksen osallistumisesta vasta myöhemmin.

– Keskityn nyt vain UMK:hon ja teen tänä iltana elämäni esityksen, Erika Vikman kommentoi.

Erikoiseksi tilanteen tekee se, että UMK:n nykysääntöjen mukaan UMK:n voittaja sitoutuu edustamaan Suomea vuoden 2025 Euroviisuissa.

– Luotan kyllä isosti siihen, että Yle osaa tehdä päätöksen sen suhteen. Että se ei ole kenenkään artistin hartioilla, Viivi sanoi.