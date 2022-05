The Rasmus on herättänyt kiinnostusta Euroviisuissa – bändille semifinaalin avaus on kunniapaikka

The Rasmus -yhtyeen osallistuminen Euroviisuiuhin on herättänyt valtavasti kiinnostusta ympäri Eurooppaa. Yhtye oli antanut Italian Torinossa tiistaihin mennessä jo yli sata haastattelua, ja osasta haastattelupyyntöjä on pitänyt kieltäytyä.

The Rasmus nousee viisulavalle toisessa semifinaalissa torstaina Suomen aikaa kello 22.

Lähes 30 vuotta musiikkia tehneelle bändille Euroviisut on ollut uudenlainen kokemus. Yhtye kuvailee, että viisuyleisö haluaa näyttää rakkautta kaikille mukana oleville artisteille, kun esimerkiksi festareilla yleisöllä on omat suosikkinsa.

– Kun astuu sisään tähän euroviisukuplaan, laitetaan oma ego naulakkoon ja tänne tullaan palvelemaan sitä euroviisukuplaa, jossa vallitsee rakkaus ja hyväksyminen ja muista välittäminen. Kukaan ei staraile omiin nimiinsä, vaan tässä tehdään tätä yhteistä isoa juttua, johon kuuluu 40 maata, basisti Eero Heinonen kuvaili STT:lle.

Erilaista on myös se, että bändillä on esiintyessään vain kolme minuuttia aikaa "olla hyviä". Lavalla tehdään hyvin tekninen esitys, jossa korostuu suunnitelmallisuus ja kameratyöskentely.

Laulaja Lauri Ylösen mukaan The Rasmus ei ole ennen tehnyt tämän kokoluokan livelähetystä, jossa kaikki on erittäin tarkkaan suunniteltua.

– Se tuo meillekin uuden tilanteen ja uutta opeteltavaa, että miten show saadaan alkamaan ensisekunnista lähtien, Ylönen sanoi.

Bändi ei usko avauspaikan kiroukseen

The Rasmus avaa toisen semifinaalin kappaleellaan Jezebel. Esitystä on harjoiteltu Torinon viisulavalla viime viikosta lähtien. Haasteita ovat tuoneet näyttävät lavasteet: bändi esiintyy tarkkaan aseteltujen, massiivisten ilmapallojen keskellä.

– Me ollaan tosi tikissä bändinä, mutta pientä teknistä viilausta on vielä. Uskon, että ne saadaan vielä kuosiin, rumpali Aki Hakala kertoi tiistaina.

Avauspaikka on perinteisesti haastava – esimerkiksi tiistain ensimmäisessä semifinaalissa esiintynyt Albania ei päässyt finaaliin. The Rasmus ei kuitenkaan usko avauspaikan kiroukseen, ja Suomen finaalipaikkaa onkin ennakkoon veikattu lähes varmaksi.

– Me ollaan kerran jo harjoiteltu sitä UMK:ssa, ja se muistaakseni meni ihan hyvin, Hakala nauroi viitaten Uuden musiikin kilpailuun, jossa bändi voitti avauspaikalta viisuedustuspaikan.

Kitaristi Emppu Suhosen mukaan bändin on parempi päästä heti lavalle kuin odottaa omaa vuoroaan toisten esiintyessä.

– Me saadaan kaikki se energia siihen alkuun puristettua, Suhonen sanoi.

– Mä nään sen niin, että ne ovat miettineet, että mites oikein saadaan tää lähetys hyvin käyntiin. Pannaan kato Rasmus siihen ykköseks! Meidät on valittu siihen kunniapaikalle, Ylönen tunnelmoi.

"Yksi parhaista hetkistä tällä reissulla"

Ensimmäisestä semifinaalista pääsi odotetusti jatkoon voittajasuosikki Ukraina. Sunnuntaina The Rasmus soitti pienen katukeikan Torinon keskustassa Ukrainan edustajan Kalush Orchestran kanssa.

Idea tuli Kalush Orchestralta, joka on "diggaillut Rasmusta".

– Soitettiin sellainen mash-up, missä oli Jezebel, niiden Stefania ja meidän In the Shadows. Ne veteli huiluilla, ja laulettiin ja soitettiin yhdessä. Se oli hieno hetki, yksi parhaista hetkistä tällä reissulla, Hakala kertoi.

– Meillä on vähän samanlaista melankoliaa meidän biiseissä. Se meni satumaisen hyvin yhteen, Ylönen kuvaili.

Ylösen mukaan on hienoa, että Ukraina on viisuissa mukana, on ennakkosuosikki ja "luultavasti voittaja".

– Siinä on jotain fiilistä, että Eurooppa seisoo yhtenäisenä täällä, ja Euroviisut on tärkeä tapahtuma just tässä hetkessä, Ylönen sanoi.





