Lauri Ylönen riemuitsee The Rasmuksen UMK-voitosta: "Välillä pitää rypeä pohjamudissa, jotta voi syntyä uudelleen"

The Rasmuksen laulaja Lauri Ylönen kuvaa bändin tunnelmia onnelliseksi ja hellpottuneeksi.

– Olemme tosi onnellisia tästä, se on varmaan paras sana kuvaamaan tätä. On helpottunut olo, Ylönen iloitsi MTV Uutiset Liven suorassa haastattelussa tänään.

The Rasmus oli ennakkosuosikki ja esimerkiksi vedonlyöntitilastojen ykkönen. Ylösen mukaan ennakkosuosikin viitta oli raskas.

– Olimme sellaisessa "all in" -asetelmassa, että on pakko voittaa. Olemme panostaneet hirveästi ja treenanneet hullun lailla viimeiset kuusi kuukautta.