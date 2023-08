Emppu Suhonen oli vain 13-vuotias Tiktakin ensimmäisen sinkun aikaan: "Se tuntuu jollain tavalla normaalilta"

– Toisaalta se tuntuu jollain tavalla aika normaalilta, vaikka tiedostaa, että on kasvanut toisenlaisessa ympäristössä kuin moni muu, Suhonen kertoi Huomenta Suomessa 27. elokuuta.

The Rasmukseen Suhonen liittyi vuonna 2021, ja on siitä todella onnellinen.

– Puskista tullut unelmien täyttymys. Meillä on jäbien kanssa aivan ihanaa: he ovat super tyyppejä ja bändi on helvetin kova, Suhonen kiteytti.