The Rasmuksen eräs idea viisuesitykseen ei mennyt läpi – organisaatio torppasi: "Siinä tuli rajat vastaan"

The Rasmus kilpailee tänään Italian Torinossa Euroviisujen finaalipaikasta Jezebel-kappaleellaan. Suomalaisbändi aloittaa jännittävän toisen semifinaalin, josta jatkoon pääsee kymmenen maata. The Rasmukseen kuuluu laulaja Lauri Ylönen, rumpali Aki Hakala, basisti Eero Heinonen ja kitarassa on Emppu Suhonen.

MTV Uutiset haastatteli The Rasmusta ensimmäisen kenraaliharjoituksen jälkeen eilen keskiviikkona. Bändi kertoi, että he ovat viihtyneet viisukuplassa ja muutenkin Torinossa. He ovat yllättyneitä siitä, kuinka hyvin ihmiset tunnistavat heidät.

– On vähän haastavaakin mennä kahville, kun se jäähtyy pöytää, kun aina napsitaan yhteiskuvia. Tosi kiva fiilis ja tämä on kiva kaupunki, ihmiset ovat ystävällisiä ja monella tapaa meidät on otettu tosi kivasti vastaan, niin täällä venuella kuin kaupungilla.

The Rasmus sanoo, että Euroviisujen ylle tuo varjon Ukrainan sota.

– Surun harso on tässä päällä, kun varsinkin Ukrainan jäbät vilahtaa tuolla takahuoneessa, tuntuu aika häijyltä, mutta myös tosi mageelta, että he ovat täällä. He ovat päättäneet tulla tänne ja nimenomaan tuomaan Ukrainan sanomaa. Kaikki näyttää tosi voimakkaasti heille tukeansa ja rakkautensa, se tuntuu ihanalta, Ylönen sanoo.

Euroviisuissa ei saa ottaa esityksen aikana poliittisesti kantaa, mutta haastatteluissa viisuedustajat saavat puhua omista tuntemuksistaan maailman tämän hetkisistä tilanteista.

– Kyllä me olemme puhuneet tunteistamme ja fiiliksistämme ihan avoimesti kaikkialle – vaikka sodasta, siitä on tosi tärkeä puhua ja miltä se tuntuu. Pelottavaa, jos siitä vaiettaisiin, Ylönen kertoo.

Viisuorganisaatio katsoo tarkasti jokaisen maan esityksen, ettei siinä ole mitään poliittisesti kantaa ottavia teemoja.

– Siitä tuli aika tarkat ohjeet. Me oltiin mietitty joskus, siitä on jo aikaa, mutta jotain rauhankyyhkyä tai erilaisia symboleja. Siinä tuli organisaation rajat vastaan. Esitykseen ei saanut ymppää mitään poliittista, ilmeisesti tulkitaan poliittiseksi, Suhonen kertoo.

The Rasmuksen mukaan viisukuplassa käydään paljon keskusteluja sodasta.

– Juttelin italialaisten kanssa, jotka sanoivat, että me suomalaiset nähdään sota hirveän läheltä, koska meillä on historiassa vähän samankaltaisia tapahtumia. Italialaisille se tuntuu vähän vieraammalta tai kaukaisemmalta, Heinonen sanoo.

– Lehdistötilaisuudessa koettiin aika tunteellinen hetki, kun ukrainalainen toimittaja kertoi omakohtaisesti sotatilanteesta ja hänen ystävästään, jonka piti olla täällä, mutta oli menettänyt kotinsa, Suhonen jatkaa.

