The Rasmus kisaa paikasta viisufinaaliin – Euroviisujen toinen semifinaali on tänään

The Rasmus ei kuitenkaan usko avauspaikan kiroukseen. Bändin mukaan on hyvä, että he pääsevät heti lavalle ilman pitkää odottamista.

Ruotsi jälleen suuri ennakkosuosikki

/All Over Press

/All Over Press

Ruotsi on tänä vuonna jälleen yksi Euroviisujen suurista ennakkosuosikeista. Cornelia Jakobsin Hold Me Closer -voimaballadin ennustetaan päätyvän ainakin viiden parhaan joukkoon.

Viisukappaleet ovat tänä vuonna balladivoittoisia, ja suuri osa on esitetty maiden omilla kansalliskielillä. Yksi näistä on Serbia, jonka edustaja Konstrakta esittää kappaleen In Corpore Sano latinankielisestä nimestään huolimatta serbiaksi. Konstraktan performanssityylinen lavashow ja omalaatuinen, kauneusihanteita ja Serbian terveydenhuoltoa kritisoiva kappale on herättänyt paljon huomiota ennakkoon.