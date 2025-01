The Osmonds -yhtyeen laulaja-kitaristi Wayne Osmond on kuollut

The Osmonds -perheyhtyeestä tunnettu laulaja-kitaristi Wayne Osmond on kuollut 73-vuotiaana.

Laulaja-kitaristi Wayne Osmond on kuollut 73-vuotiaana. Hän oli The Osmonds -perheyhtyeen yksi perustajajäsen.

Yhtye tunnetaan 1970-luvun hiteistä, kuten One Bad Apple, Yo-Yo ja Down By the Lazy River.

Waynen veljen Merrill Osmondin mukaan Wayne kuoli tällä viikolla Salt Lake Cityn sairaalassa saatuaan massiivisen aivohalvauksen. Veli kertoi asiasta Facebookissa.

– En ole koskaan tuntenut miestä, jolla olisi ollut enemmän nöyryyttä. Miehellä, jolla ei ollut minkäänlaista kavaluutta. Yksilö, joka oli nopea antamaan anteeksi ja jolla oli kyky osoittaa ehdotonta rakkautta kaikille, jotka hän koskaan tapasi, Merrill kirjoitti.

Wayne oli neljänneksi vanhin yhdeksästä lapsesta, jotka kasvoivat mormoniperheessä Ogdenissa, Utahin osavaltiossa. Sisarusten musiikkiura alkoi 1950-luvulla, kun Wayne, Alan, Merrill ja Jay lauloivat yhdessä.

Heidän suosionsa kasvoi 1960-luvulla, kun laulaja Andy Williams tuki heitä, ja he saavuttivat huippunsa kvintettinä 1970-luvun alussa, ja nuorempi veli Donny Osmond oli heidän läpimurtotähtensä.

Vasemmalta oikealle veljekset Alan, Donny, Jimmy ja Wayne Osmond vuonna 1979

Osmondien suosio hiipui 1970-luvun puoliväliin mennessä, vaikka Donny ja Marie Osmond menestyivät sekä soolona että sisarusten kaksikkona.

1980-luvulla Wayne ryhmittyi uudelleen Alanin, Merrillin ja Jayn kanssa country-esiintyjäksi ja teki hittejä, kuten I Think About Your Lovin'.

1990-luvun puolivälissä Waynella diagnosoitiin aivokasvain ja hän menetti suuren osan kuulostaan leikkauksen ja hoidon seurauksena. Aivohalvaus vuonna 2012 jätti hänet kykenemättömäksi soittamaan kitaraa.

– Minulla on ollut ihana elämä. Ja tiedättehän, kuulo ei ole kaikki, ei todellakaan ole. Lempipuuhani on nyt hoitaa pihaani. Laitan kuulokojeeni pois päältä, olen kuuro kuin ovenkahva, viritän kaiken pois, se on todella ilahduttavaa, hän kertoi Deseret Newsille vuonna 2018.

Wayne avioitui Kathlyn Whiten kanssa vuonna 1974, ja he saivat viisi lasta.

Lähde: CNN