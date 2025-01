Whitesnake-kitaristi John Sykes on kuollut

Whitesnakesta ja lukuisista muista yhtyeistä tunnettu kitaristi John Sykes on kuollut 65-vuotiaana.

Kitaristi John Sykes on kuollut 65-vuotiaana. Asia selviää hänen Facebook-profiilistaan.

Sykes sairasti syöpää vuosia ennen kuolemaansa.

– John Sykes on kuollut taisteltuaan kovasti syöpää vastaan. Monet muistavat hänet poikkeuksellisen musiikillisesti lahjakkaana miehenä, mutta niille, jotka eivät tunteneet häntä henkilökohtaisesti, hän oli huomaavainen, ystävällinen ja karismaattinen mies, jonka läsnäolo valaisi huoneen, Facebookin lausunnossa lukee.

– Hän marssi varmasti oman rumpunsa tahtiin ja kannatti aina altavastaajan asemaa. Viimeisinä päivinään hän puhui vilpittömästä rakkaudestaan ja kiitollisuudestaan fanejaan kohtaan, jotka pitivät hänestä kiinni kaikki nämä vuodet. Vaikka hänen menetyksensä vaikutus on syvä ja tunnelma synkkä, toivomme, että hänen muistonsa valo sammuttaa hänen poissaolonsa varjon, lausunto jatkui.

Hän oli tunnettu muun muassa yhtyeistä Whitesnake, Thin Lizzy ja Tygers of Pan Tang.

Sykes tunnetaan parhaiten työstään Whitesnaken samannimisellä seitsemännellä albumilla vuodelta 1987, jolle hän oli mukana kirjoittamassa lähes jokaista kappaletta, kuten hittisinglejä Still of the Night ja Is This Love.

Hänet kuitenkin erotettiin yhtyeestä ennen albumin julkaisua erimielisyyksien vuoksi yhtyeen keulakuvan David Coverdalen kanssa, ja kaksi muuta kitaristia matkivat hänen osuuksiaan kappaleiden videoissa ja kiersivät laajasti yhtyeen kanssa sen huippuvuosina.

Sykes syntyi Englannin Readingissä ja kasvoi osittain Espanjassa. Hän aloitti kitaransoiton teini-ikäisenä ja ammattilaisuransa Streetfighter-nimisessä yhtyeessä 1970-luvun lopulla muutettuaan Blackpooliin Pohjois-Englannissa.

Sykes perusti aikoinaan myös Blue Murder -yhtyeen veteraanirumpali Carmine Appicen ja basisti Tony Franklinin kanssa, mutta kokoonpano kesti vain kaksi albumia. Seuraavina vuosina häntä harkittiin Def Leppardin korvaajaksi edesmenneelle kitaristi Steve Clarkille ennen kuin aloitti soolouran.

Hän jatkoi soolomateriaalin työstämistä kuolemaansa edeltävinä vuosina.

