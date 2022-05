Texasissa asuva suomalaisäiti pelkää turtuvansa joukkoampumisiin: "Naapuri kehotti kysymään lasten kavereiden vanhemmilta, missä he säilyttävät aseitaan"

Lila Ring muutti perheinen Texasin Austiniin puolitoista vuotta sitten jalkapalloilijamiehensä työn takia. Sitä ennen he asuivat New Yorkissa viitisen vuotta.

Perheen lapset ovat nyt 5- ja 7-vuotiaita. Vanhempi aloitti koulunkäynnin New Yorkissa 3-vuotiaana. Texasissa hän on ehtinyt olla koulussa puolitoista vuotta. Nuorempi on paikallisessa päiväkodissa. Ring kertoo, että vanhempien tulee aina lasta hoitoon viedessä tehdä portilla sormenjälkien tunnistus ja näppäillä turvakoodi.

"Itku silmässä itse luin ja katsoin uutisia"

Eilen Ring törmäsi traagisiin uutisiin kesken päivän.

Uvalden pikkukaupungissa noin 200 kilometrin päässä oli tapahtunut joukkosurma. 18-vuotias nuorukainen oli tappanut 19 lasta ja kaksi opettajaa alakoulussa. Ensin hän oli ampunut isoäitiään, jonka luona asui. Lisäksi kymmeniä lapsia ja muutamia aikuisia sekä ainakin yksi poliisi haavoittui tulituksessa. Osa heistä on yhä kriittisessä tilassa.

Ring oli juuri katsellut kuvia oman pikkutyttärensä valmistumisjuhlista. Tämä ”valmistuu” ”preschoolista”, eli esikoulusta. Kuvissa lapsilla oli yllään perinteinen kaapu ja "oxfordhattu", joita Yhdysvalloissa käytetään valmistujaisten yhteydessä.

– Hyvin synkällä ja surullisella fiiliksellä ja itku silmässä luin ja katsoin uutisia. Mietin sitä, kuinka moni perhe ei pääse juhlimaan valmistujaisia tällä viikolla, eikä enää ikinä.

– Heti tuli viestiä myös Suomesta perheenjäseniltä, olemmeko me kunnossa ja onko meille sattunut jotain. Ja ajatus siitä, että he joutuvat edes huolehtimaan asiasta Suomesta käsin, on tietysti ihan älytön. Että tällaista olisi voinut sattua omallekin kohdalle, Ring kertoo.

Ring pelkää turtuvansa joukkoampumisuutisiin

Ringin mukaan huolestuttavaa on se, että amerikkalaiset – ja myös hän itse – ovat alkaneet turtua joukkoampumisuutisiin.

– Aluksi niihin suhtautui tosi järkyttyneenä, mutta kun niitä lukee ja näkee arjessa koko ajan, voi sanoa, että on turtunut niihin, mikä on tosi epäluonnollista ja pelottavaa. Pitäisi pitää mielessä, että näihin ei saisi turtua.

– Mutta tietenkin nyt monen lapsen menehtyminen on koskettanut erityisesti.

Pelko nousee pintaan alitajunnasta.

– (Tällaisen tapauksen jälkeen) pelottaa ainakin, jos näkee, että jossain on jotain epämääräistä meneillään. Sydän nousee kurkkuun aika äkkiä ja tulee automaattisesti se tunne, että nyt joku on riehumassa aseen kanssa.

Biden haluaisi aselobbaajat kuriin

Presidentti Joe Biden vaati kouluampumisen jälkeen eilen tunteikkaassa puheessaan amerikkalaisia lopettamaan aselobbaajien edessä nöyristelyn.

Demokraattisenaattori Chris Murphy jatkoi samoilla linjoilla.

– Ei tämä ole väistämätöntä. Ei näillä lapsilla ollut vain huonoa onnea. Tällaista tapahtuu vain tässä maassa, ei muualla. Eivät pikkulapset muualla mene kouluun peläten, että heidät ehkä ammutaan, senaatissa puhunut Murphy sanoi.

Ring kertoo, että hänen oma seitsenvuotiaansa ei ole ainakaan vielä oppinut pelkäämään kouluun menoa.

– Ajattelin, että en edes mainitsisi tästä tapahtumasta mitään, mutta kun vein hänet aamulla kouluun ja siellä olivat liput puolitangossa, tuli ymmärrys siitä, että tästä pitää keskustella myöhemmin.

– Jokin tapa pitää ikätasoisesti keksiä, kuinka tästä puhua.

Ampuma-aseiden säilyttäminen ihan tavallisissa kodeissa on Yhdysvalloissa niin yleistä, että tilanteen joutuu Ringin mukaan ottamaan huomioon hyvin konkreettisesti.

– Naapurin rouva muistutti heti ensimmäisinä asioina muutettuamme uuteen kotiin Austinissa, että kannattaa aina kysyä lasten vanhemmilta, missä he säilyttävät aseitaan, ennen kuin päästää oman lapsen leikkimään uuden kaverin luokse.

– Siitä tuli todellakin tunne, että aseita on kaikilla ja kaikkialla ja täällä on tosi vahva asekulttuuri.

Ring kertoo noudattaneensa naapurin rouvan neuvoa.

– Vanhempien kanssa siitä keskustelen ja olemme yrittäneet tutustua erityisen hyvin, että tiedetään selvästi, minkälaisia tyyppejä on ympärillä ja kenelle päästää lapsensa leikkimään.

– Se on pakko pitää mielessä täällä ihan eri tavalla kuin vaikka New Yorkissa tai Suomessa.

Ring ei usko tilanteen muuttuvan

Ring ei usko, että Texasin tapaus muuttaa maan aselakeja, vaikka ne on nostettu jälleen esiin presidenttiä myöden.

– En usko, että tässä on mitään muutosta tulossa, valitettavasti. Käsitykseni mukaan ongelma on siinä, että kansallinen kivääriyhdistys rahoittaa politiikkaa ja republikaanit hyötyvät niistä rahoista ja siksi he eivät halua aseoikeuksiin mitään muutoksia, eivätkä halua menettää äänestäjiä. Mutta toivon tietenkin, että muutos tulisi.

Suomea Ring kiittelee huomattavasti terveemmästä asekulttuurista. Hän kertoo ottaneensa asian esiin myös Yhdysvalloissa ihmisten kanssa keskustellessa.

– Hyvän hetken tullen aina hehkutan, miten paljon paremmin asiat Suomessa ovat tosi monessa eri suhteessa ja miten se näkyy todella moni eri alueella lapsiperheen arjessa, Ring sanoo.

– Saadaan olla kiitollisia siitä, että Suomessa ovat tiukemmat aselait eikä kuka tahansa voi käydä ostamassa aseita ilman mitään taustatarkastuksia. Onhan tämä niin järkyttävää seurata, mitä ympärillä tapahtuu. Ei olisi ikinä halunnutkaan joutua tällaiseen tilanteeseen, että näin läheltä seuraa näitä kammotavia tapahtumia.