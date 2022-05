Joe ja Jill Biden vierailevat kouluampumisen järkyttämässä Texasissa

Uvaldessa tapahtuneessa kouluampumisessa on kuollut ainakin 19 lasta ja kaksi opettajaa.

Lisäksi useat ovat haavoittuneet, ja osa on kriittisessä tilassa.

Biden: perustuslain toiseen lisäykseen on aina ollut rajoituksia

– Toinen lisäys ei ole ehdoton. Kun se hyväksyttiin (vuonna 1789), et voinut omistaa kanuunaa, et voinut omistaa tietyntyyppisiä aseita, rajoituksia on ollut aina, Biden alleviivaa.