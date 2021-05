Yhdeksäsluokkalainen Alviina yritti olla hiiren hiljaa piilossa luokassaan, kun kouluampuja etsi oven takana uusia uhreja - "Olin vakuuttunut, että tämä on viimeinen hetkeni tällä maapallolla"

Epätietoisuus kesti tunteja

– Se jäi mieleen, kun siellä ullakolla piileskeltiin. Muistan, että siinä tuli todella voimakas tunne, että me olemme täällä ja kohta meidät ammutaan.

Alametsä piileskeli luokkatovereidensa kanssa luokassa pari tuntia. He eivät tienneet täysin, mitä ulkona tapahtuu. Luokkaan kuului laukausten ääniä.

– Siinä oli voimakas hengenvaaran kokemus. Silloin kun luodit ja laukaukset tulivat lähemmäs ja lähemmäs, olin aika vakuuttunut, että tämä on minun viimeinen hetkeni tällä maapallolla.

– Suru oli läsnä. Olimme siihen mennessä jo saaneet tietoomme, että paljon ihmisiä on kuollut.

Moni syrjäytyi ja masentui tapahtumien jälkeen

– Tapahtumien myötä ymmärsin, että etenkin mielenterveyspolitiikka on Suomessa huonolla tolalla. Ampuja oli yrittänyt hakea apua mielenterveyden ongelmiin, eikä ollut saanut kunnon apua. Myös tapahtumien jälkihoito oli haasteellista.

– Tapahtuma vaikutti muutenkin maailmankuvaani paljon. On pitänyt käydä todella syvissä vesissä ja kyseenalaistaa koko ihmisyyttä ja löytää myös empatiaa.

Ratkaisuja ongelmiin täytyy löytää

Kirjan pohjalta on tehty silti dokumenttielokuva, Pekka – Inside the Mind of a School Shooter.