Los Angelesissa vallitsee nyt pelon ilmapiiri: "Vanhemmat eivät uskalla mennä lastensa valmistujaisiin"

Levottomuudet Los Angelesissa ovat jatkuneet. Los Angelesissa jo vuosia asunut toimittaja kertoo paikallisten tuntemuksista poikkeuksellisessa tilanteessa.

Yhdysvaltojen Los Angelesissa, Kaliforniassa, riehuvien mielenilmausten taustalla on liittovaltion maahanmuuttoviranomaisen ICE:n tekemät poikkeukselliset ratsiat.

Osassa tapauksista ICE:n viranomaiset ovat liikkuneet siviilivaatteissa ja kiinniottoja on tehty esimerkiksi oikeustaloilla, joissa siirtolaiset olivat hoitamassa maahanmuuttoon liittyviä asioita.

Ratsioiden vuoksi Los Angelesissa puhkesi laajoja mielenosoituksia, jotka ovat jatkuneet jo neljättä päivää.

Los Angelesissa useita vuosia asunut suomalaistoimittaja Semira Ben-Amor kertoo, että levottomuudet ovat poikkeuksellisia.

Vaikka tilanne ei hänen mukaansa ole niin järkyttävä kuin uutiskuvat antavat ymmärtää, pelko on kuitenkin käsinkosketeltavissa.

– Koko kaupunki ei ole tulessa ja poliisien vallan alla, mutta keskustan alueelle en kyllä tällä hetkellä lähtisi.

Ben-Amorin mukaan aiemmin oletettiin, että mielenosoitukset rauhoittuisivat tänään, mutta tilanne on aivan päinvastainen ja ihmisiä on aktivoitunut enemmän.

Varoituksia keskustaan matkaamisesta

Paikallisessa mediassa on varoitettu ihmisiä, että Los Angelesin keskusta-alueelle ei kannata mennä levottomuuksien takia.

Tällä hetkellä esimerkiksi jo melkein kolmekymmentä toimittajaa on joutunut erilaisen voimankäytön kohteeksi.

Los Angelesin poliisit pidättivät henkilön mielenosoitusten aikana Edward R. Roybalin liittovaltion rakennuksen lähellä sunnuntaina.

Kansalliskaartin jäsenet seisovat vartiossa liittovaltion rakennuksen ulkopuolella, kun ihmiset protestoivat liittovaltion maahanmuuttoviranomaisia vastaan Los Angelesissa maanantaina.AFP / Lehtikuva

Kalifornian osavaltion poliisien autoja, joista osa on vaurioitunut, rivissä moottoritien 101 varrella sen jälkeen, kun poliisit olivat poistaneet mielenosoittajat alueelta sunnuntaina.AFP / Lehtikuva

– Siellä on alkanut nyt ryöstely. Kauppoja ryöstellään ja autoja poltetaan. Kyllä se aika vaarallinen alue on.

Ihmisiä on varoituksista huolimatta mennyt riskillä keskusta-alueelle.

Pelottavia kaikuja Euroopan historiasta

Paikallisten keskuudessa pelko leviää paitsi mielenosoitusten takia, myös maahanmuuttoviranomaisten toimien vuoksi.

Ben-Amor kertoo paikallisista sosiaalisen median ryhmistä, joissa liikkuu tietoja, että ICE on ottanut kohteeksi eri kaupunkeja Los Angelesin ympäriltä ja siirtolaisia on otettu kiinni.

Osan kiinniotoista sanotaan tapahtuneen täysin syyttä.

– Onhan tämä aivan järkyttävä tilanne. Sitä verrataan Euroopan historian tapahtumiin.

Kansalliskaartin jäsenet vartioivat liittovaltion rakennusta maanantaina.AFP / Lehtikuva

Ben-Amorin mukaan epävarma tilanne vaikuttaa monella tapaa ihmisten elämään.

– Täällä loppuvat keskiviikkona koulut osassa kaupunkia, niin lasten vanhemmat eivät uskalla mennä valmistujaisjuhliin, mikäli lapsi on syntynyt täällä USA:ssa ja vanhemmat eivät ole.

Ben-Amorin mukaan lasten vanhemmat eivät uskalla mennä paikalle valmistujaisjuhliin, vaikka heillä olisi työlupa.

– Se ehkä kertoo siitä pelon määrästä. Vaikka sinulla olisi paperit kunnossa, niin sinut voidaan heittää ulos.

Mellakkavarusteisiin pukeutunut poliisi ampui ei-tappavalla aseella kohti mielenosoittajia maanantaina.AFP / Lehtikuva

Ben-Amor kertoo, että tavalliset ihmiset puhdistavat sosiaalisen median postauksiaan, kun pelkäävät seurauksia.

Ben-Amor toteaaa tilanteen pelottavan myös lapsia.

– 8-vuotias tytär kysyi katsoessaan uutisista kuvia, että olemmeko ihan turvassa täällä. Pienen ihmisen päässä tätä on vaikea ymmärtää ja hänelle on vaikea selittääkään, mistä on kyse.

Osa kääntänyt Trumpille selkänsä

Ben-Amor kertoo, että presidentti Donald Trumpin Los Angelesiin määräämät kansalliskaartin joukot näkyvät konkreettisesti vain keskusta-alueella.

Hän uskoo, että joukot alkavat näkyä enemmänkin katukuvassa, nyt kun Trump on määrännyt alueelle lisää joukkoja.

– Osa ihmisistä, jotka ovat Trumpia äänestäneet, ovat edelleen hänen puolellaan. Mutta on myös paljon ihmisiä, jotka ovat vaihtaneet leiriä. Ihmiset ovat todella vihaisia. Osa ihmisistä on sitä mieltä, että erotaan kokonaan Yhdysvalloista.

Ben-Amor toteaa, että Kalifornia on ainut osavaltio, joka kyllä pärjäisi omillaankin.

– Se kertoo aika paljon siitä, mikä ihmisillä on täällä fiilis. Ihmiset letkauttelevat täällä, että kuka Trumpin talon siivoaa, kuka leikkaa hänen nurmikot, kuka menee pellolle töihin ja kuka pyörittää tehtaita.

Spekulaatiot kiihtyvät

Los Angelesin levottomuuksissa on pidätetty kymmeniä ihmisiä.

– Tänään on uutisoitu muutamista perheistä, jotka on hajotettu. Esimerkiksi erään perheen äiti etsii miestään ja poikaansa, eikä löydä. Heidät on ehkä otettu jonnekin, mutta kukaan ei tiedä. Kenellekään ei kerrota, mihin ihmisiä viedään. Kaikki pidetään todella salassa.

Ben-Amorin mukaan salailu on herättänyt paikallisissa ihmisissä epätietoisuutta ja spekulaatioita siitä, mitä on tapahtumassa.

– Paikalliset pohtivat, että mitä tällä [voimankäytöllä] peitellään. Mitä muuta Trump on keksinyt? Ihmiset epäilevät, että jotain isompaa tapahtuu ehkä poliittisesti ja tämä vain kiinnittää huomion jonnekin muualle.