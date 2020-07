Testit alkavat 30 000 ihmisellä: Näin toimii Oxfordin lupaavaksi osoittautunut koronarokote – THL:n ylilääkäri: "Vielä ei tiedetä, miten rokote toimii tosielämässä"

Oxfordin yliopiston ja lääkeyhtiö Astra Zenecan yhteistyönä syntyneen rokotteen tutkimustuloksista raportoitiin maanantaina lääketieteen alan The Lancet -lehdessä .

Rokote sekä estää viruksen pääsyä soluihin että tuhoaa niitä soluja joihin virus on jo päässyt

Se tarkoittaa, että vasta-aineet estävät viruksen pääsyn ihmisten soluihin. Solusitoisuus tarkoittaa puolestaan sitä, että rokotteella on kyky tunnistaa ja tuhota soluja, joihin virus on jo päässyt. Siten solusitoinen immuniteetti estää viruksen lisääntymistä, jos virus on jo päässyt soluun.