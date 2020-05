Toimiva koronavirusrokote voi olla jo syksyllä valmis – miksi Suomessa arvioidaan, että rokote olisi myynnissä aikaisintaan ensi vuoden lopulla?

Maailman terveysjärjestö WHO:n 5. toukokuuta päivätyssä luettelossa on jo reilusti yli sata rokotehanketta, joista kahdeksan on edennyt kliinisiin tutkimuksiin. Niitä siis testataan jo ihmisillä.

"Yllätyksiä voi tulla"

– On myös olemassa vaihtoehto, että yksikään kehitteillä olevista rokotteista ei osoittaudu joko riittävän turvalliseksi tai tehokkaaksi. Kyseessä on täysin uusi virus, jonka taudinaiheuttajamekanismeja, suojan syntymistä ja kestoa ei vielä tunneta kovin hyvin.

– Rokotetuotantokapasiteetti on maailmassa rajallinen, ja on odotettavissa, että niissä maissa, joissa sitä on, kapasiteetti varataan omille kansalaisille ainakin siihen asti, että oman maan tarpeet on varmistettu, raportissa sanotaan.