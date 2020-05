Terveystuotteena markkinoiduista kannabisöljypulloista rikostutkinta – huumerikosepäilyn lisäksi ilmoituksia kuluttajien huijaamisesta

Tullilaboratorio tutki pullot ja totesi niissä olevan tuotteen kuvauksen ilmoituksen mukaisesti CBD:tä. CBD on kannabiksen sisältämä aine, joka ei päihdytä mutta jolla on erilaisia lääkkeellisiä käyttötarkoituksia. Sen ympärille on muodostunut trendinomaisesti paljon kansainvälistä liiketoimintaa esimerkiksi erilaisten ravintolisien muodossa.