Siiri, 16, sairastui epilepsiaan pian sikainfluenssarokotteen ottamisen jälkeen – nyt hän käyttää Suomessa harvinaista kannabiskasvista valmistettavaa lääkettä, joka maksaa lähes 10 000 euroa vuodessa

– Siinä meni vuosiksi koko palapeli uuteen järjestykseen. Sitä on vaan toivonut, että jaksaisi edes huomiseen, kuuden lapsen äiti kertoo.

Pelko on kuitenkin aina läsnä. Milloin uusi kohtaus yllättää ja mitä siitä seuraa?

– Vaikka meillä on aina vilskettä ja melua kotona, niin kyllä sen kuulee, kun Siiri kaatuu. Silloin koko talo pysähtyy ja toivon vain, että pahinta ei tapahtunut.

Kuukauden lääkkeet maksavat satoja euroja



Diagnoosi lapsuusiän hyvänlaatuisesta epilepsiasta vaihtuu Lennox-Gastaut’n oireyhtymään, joka on lapsuusiän epilepsioiden vaikeimpia muotoja.

Jossain vaiheessa lääkäri ottaa esille Suomessa harvinaisen lääkkeen, kannabidiolioraaliliuoksen. Epilepsian hoidossa käytettävä kannabiskasvista erotettu kannabidioli on kallista, eikä se kuulu kelakorvattavien lääkkeiden joukkoon.

Perheellä ei ole varaa aloittaa lääkkeen käyttöä heti. He odottavat kaksi vuotta, josko lääkkeestä tulisi kelakorvattava.

Perusterveen Siirin sairastuminen on ollut shokki koko perheelle.

Raivosta rauhaan



Mustajärven mukaan lääkkeen aloittamisen jälkeen Siirin kohtaukset on saatu vähenemään. Alku ei kuitenkaan ollut helppo.

– Siiri tuntui hermostuvan kaikesta ja oli omissa oloissaan, vaikka hän on yleensä hyvin leppoisa tyttö.

– Muutos on ollut ihan huikea, Mustajärvi iloitsee.

Uusi lääke harvinaisiin epilepsioihin



Lastenneurologian dosentin Eija Gailyn mukaan kannabidioli on epilepsian hoitoon tulossa oleva uusi lääke, jota määrätään Suomessa hyvin harvoin.

– On olemassa selvää tutkimusnäyttöä, että kannabidiolin käyttämisestä on hyötyä Lennox-Gastaut- ja Dravet’n oireyhtymää sairastaville. Se ei kuitenkaan ole hoito, johon kannattaa mennä kovin varhaisessa vaiheessa, Gaily kommentoi.

HUS on tehnyt linjauksen, jonka mukaan lääkettä määrätäänkin ainoastaan Lennox-Gastaut’n ja Dravén-oireyhtymien hoitoon eli hyvin vaikeiden epilepsioiden hoitoon.

– On hyvä muistaa, että kannabidioli ei missään nimessä ole ihmelääke ja sen rinnalla tulee käyttää muita epilepsialääkkeitä, Gaily kommentoi.

Reseptit kiven takana



Mustajärvi kokee, että perhe on onnekas, sillä lääkäri itse suositteli kannabidiolin käyttöä.

– Ollaan hirveän hyvässä asemassa, sillä tiedän, että kannabidiolia on hyvin vaikea saada laillisesti Suomessa.

Yliopiston Apteekin lääkevalmistuksesta vastaavan osastopäällikkö Jarno Alénin mukaan apteekki on valmistanut kannabidiolioraaliliuosta viime vuoden syksystä lähtien yhtä pitkään kuin HUS on kirjoittanut sitä potilailleen.

– Meille tulee joitakin kymmeniä reseptitilauksia kuukaudessa. Voi siis sanoa, että kyseessä on harvinainen lääke, Alén kommentoi.

Gailyn mukaan eniten kokemusta kannabidiolin käytöstä Suomessa on HUSin lasten ja nuorten sairaalassa.

Mikä kannabidioli?



Kannabidioli eli CBD on toinen kannabiskasvin kahdesta tunnetuimmasta kemiallisesta yhdisteestä.

Kannabidiolilla ei ole huumaavaa tai addiktoivaa vaikutusta toisin kuin tetrahydrokannabinolilla (THC), joka on päihtymisen kannalta merkittävin kannabinoidi.

Euroopan lääkevirasto on suositellut kannabidiolin hyväksymistä EU:n alueella epilepsialääkkeeksi Lennox- ja Dravet-oireyhtymää sairastaville potilaille, mutta päätöstä ei ole vielä tehty. Maailman terveysjärjestö WHO on suosittanut, ettei CBD:tä tulisi luokitella kielletyksi aineeksi.