Poliisi epäilee laajaa kannabiskasvatusta varastetulla sähköllä

Kolmeatoista ihmistä epäillään laajamittaisesta kannabiksen kasvattamisesta Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi.

Poliisin mukaan kannabista epäillään kasvatetun yhteensä satoja kiloja vuosien 2022–2024 aikana. Kaikkiaan neljä kiinteistöä oli muutettu kannabiskasvattamoiksi. Kaksi kiinteistöistä sijaitsee Lappajärvellä ja kaksi Teuvalla.

Poliisin mukaan esitutkinnassa on myös selvinnyt, että kannabista kasvatettiin varastetulla sähköllä. Kiinteistöjen sähköverkkoon oli tehty ohikytkentöjä, joiden avulla sähkönkulutus jäi rekisteröitymättä sähkömittariin.

– Esitutkinnan perusteella kyseessä oli järjestelmällisesti organisoitu ja ammattimainen toiminta, jossa huumausaineiden viljely oli pitkäkestoista ja huolellisesti suunniteltua, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Uusimäki poliisin tiedotteessa.

1:56 Kannabiksen kasvatus voi aiheuttaa täystuhon naapureille. Pieleen mennyt kotikasvatus voi johtaa esimerkiksi tulipaloon tai alakerroksiin leviävään vesivahinkoon.

Kolmestatoista epäillystä 11 on ollut poliisitutkinnan aikana vangittuina. Heistä yhdeksän on edelleen tutkintavankeudessa. Epäillyt ovat kotoisin Balkanin alueelta, kertoo poliisi.

Rikoskomisario Uusimäen mukaan tapauksen esitutkinta on ollut erittäin kattava ja vaatinut perusteellista tiedonhankintaa, teknistä tutkintaa ja määrätietoista poliisityötä.

Rikoskokonaisuutta on tutkittu törkeänä huumausainerikoksena, varkautena ja vahingontekona. Poliisi on saanut esitutkinnan päätökseen, ja tapaus on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.