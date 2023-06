Kannabiksen siemeniä, kukintoa ja "keräilytuutteja" myydään laillisesti Helsingissä – "Jos aiot polttaa sitä, en voi myydä"

Janne Ståhlströmin liikkeen ovi käy tiuhaan tahtiin. Sisään astuvat asiakkaat kyselevät esimerkiksi kannabiksen ja CBD-öljyn perään. Kun asiakas tiedustelee kannabista poltettavaksi, Ståhlström ilmoittaa, että tuote on tarkoitettu vain keräiltäväksi.

Hänen mukaansa yleinen väärinkäsitys on, että hän myy huumeita kaupassaan.

– Poliisia asia ei ollenkaan kiinnosta ja kaikki tuotteet ovat tulleet tullin läpi ja tullin laboratoriossa tutkittu. Pisimpään on kestänyt seitsemän kuukautta, kun he ovat näitä tutkineet. He ovat minulle kannabiskukinnot vapauttaneet.