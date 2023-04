Ruotsin poliisi varoittaa "riskistä elämälle ja terveydelle" – Tulli MTV:lle: Kymmeniä lähetyksiä tutkinnassa Suomessakin

Kannabismakeisten tilaaminen Suomeen on kasvussa oleva ilmiö. Tullista kerrotaan MTV Uutisille, että Suomeen lähetetään tällä hetkellä kannabismakeisia enemmän kuin aiemmin.

– Alkuvuoden aikana on ollut kymmeniä lähetyksiä tutkinnassa, kertoo Tullin rikostutkinnan päällikkö Hannu Sinkkonen MTV Uutisille.

Ilmiö on ollut kasvussa erityisesti nyt kevättalvella. Alkuvuoden aikana on takavarikoitu kymmeniä lähetyksiä, joiden sisältöä on tutkittu ja tutkitaan laboratorioissa.

– Kyllä näitä on ollut nyt ihan koko ajan, Sinkkonen summaa.

Uutena ilmiönä on nostanut päätään synteettistä kannabista sisältävät makeiset. Osa Tullin takavarikoimista lähetyksistä on sisältänyt niin sanotusti tavanomaista kannabista, jossa vaikuttavana aineena on pääasiassa THC. Osa on sisältänyt synteettisesti muokattua kannabista.

Sinkkonen ei vielä osaa vastata, kuinka suuri osa rajoilla pysäytetyistä lähetyksistä synteettistä kannabista on sisältänyt.

–Sitä nyt laboratoriossa tutkitaan.

Ruotsissa huolestuttiin

Myös Ruotsissa synteettinen kannabis aiheuttaa tällä hetkellä runsaasti päänvaivaa. Poliisi kertoi vastikään TV4:lle pitävänsä puolisynteettistä HHC-kannabista ”riskinä elämälle ja terveydelle”. Ruotsin Tulli kertoo myös pysäyttävänsä jatkuvasti HHC-makeisia rajoillaan.

TV4 kertoo, että vaikka HHC-tuotteiden maahantuonti on kiellettyä, niitä myyntiä on havaittu ruotsalaisliikkeissä. Myös niiden markkinointi erityisesti lapsille ja nuorille on suuri huoli.

Ruotsissa HHC-kannabista ei ole vielä luokiteltu huumeeksi, eikä näin ole vielä toimittu Suomessakaan. Mutta Suomessa se kuuluu jo niin sanottuihin KKP-aineisiin, eli kuluttajamarkkinoilta kiellettyihin psykoaktiivisiin aineisiin.

KKP-aineiden käyttöä tai hallussapitoa ei ole kiellettyä, mutta niiden maahantuonti on rangaistava teko, muistuttaa Sinkkonen.

– Rangaistuksena voi olla kaksi vuotta vankeutta, hän sanoo.

Lähetykset pieniä

Toistaiseksi Suomen Tullin pysäyttämät lähetykset ovat olleet pieniä, joten rangaistusasteikon yläpäätä ei hätyytellä. Sinkkonen arvelee nyt pysäytettyjen lähetysten olleen tarkoitettu lähinnä omaan käyttöön tai lähipiirille jaettavaksi.

Kannabiksen muuntaminen synteettiseen, vähemmän rangaistavaan muotoon on silti ilmiö, jota on vaikea pysäyttää.