Terveystuoteyritys varoittaa kuluttajia kopiotuotteesta – "Olemme soittaneet satoihin apteekkeihin"

Suomalainen terveystuoteyritys on jättänyt poliisille tutkintapyynnön entisen jakelijansa toiminnasta.

Suomalainen terveystuotteita valmistava yritys Aromtech Oy varoittaa, että sen entisen jakelijan toiminnan seurauksena jopa tuhannet kuluttajat ovat saattaneet tietämättään ostaa Kiinassa valmistettua ravintolisää luullen sitä kotimaiseksi brändituotteeksi.

Aromtech kertoo tiedotteessaan ottaneensa Omega7-tyrniöljykapseleiden jakelun omiin käsiinsä tämän vuoden alusta.

Yhteistyön päätyttyä entinen jakelukumppani toi markkinoille uuden Kiinassa valmistetun ravintolisän, jota tiedotteen mukaan myydään nyt Aromtechin alkuperäisten tuotteiden pakkauksissa aiemmin käytetyilla tuotekoodeilla (EAN/GTIN-koodeilla). Lisäksi kuluttajapakkauksen ulkonäkö on liki identtinen.

Omega7-tuotteista liikkuu kopioita. Kuvassa alkuperäiset tuotteet.Aromtech

Aromtechin mukaan edellä mainitut asiat ovat johtaneet siihen, että jälleenmyyjät ja kuluttajat voivat virheellisesti kuvitella ostavansa tuttua kotimaista tuotetta.

– Kilpailu on tervetullutta, mutta emme voi hyväksyä EAN/GTIN-koodien uudelleenkäyttöä ja olemme huolissamme kuluttajasuojan vaarantumisesta. Kuluttajatutkimuksemme osoittavat, että kotimaisuus on ostopäätöksissä keskeinen tekijä. Käyttäjillä on oikeus tietää, jos tuote tai sen alkuperä muuttuu. Tilanne on mielestämme vakava ja olemme jättäneet tutkintapyynnön poliisille, toteaa Aromtechin toimitusjohtaja Helena Korte tiedotteessa.

"Olemme soittaneet satoihin apteekkeihin"

Aromtech kertoo raportoineensa EAN-koodin virheellisestä käytöstä koodeja hallinnoivalle GS1-organisaatiolle, joka on Aromtechin mukaan todennut, että entisen jakelijan käyttämät koodit tulisi vaihtaa sekaannusriskin ja kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi.

– Olemme soittaneet satoihin apteekkeihin ja järkyttyneet sekaannuksen laajuudesta. Monet myyvät Kiinassa valmistettua kopiotuotetta luullen sitä edelleen alkuperäiseksi kotimaiseksi Omega7:ksi. Näin on päässyt tapahtumaan, kun tutulla tilausnumerolla apteekkitukusta tuleekin eri tuotetta, harmittelee Korte.

Automaattiset tilausprosessit eivät tunnista saman koodin käyttöä eri tuotteille, ellei asiaan puututa. Nettishoppaillessa väärä tuote voi päätyä vakioasiakkaalle vaikkapa suosituksena "haluatko ostaa uudelleen?".

Kopiotuotteen pakkauksessa ei ole mainittu valmistusmaata.

Lähde: Aromtech