Jucci Hellströmilla on vaikea vaiva, joka hankaloittaa hänen jokapäiväistä elämäänsä: "Kivun kanssa 24/7 koko ajan"

Tällä hetkellä se ei kuitenkaan olisi mahdollista. Hellström saapui studiolle kainalosauvoihin nojaten. Hän kertoi MTV Uutisille syyn olevan lonkassa, jonka kanssa hän on kamppaillut jo useamman vuoden.

Hellströmin lonkkavaivan taustalla on hänellä lapsuudesta asti ollut lonkkamaljan vajaakehittyneisyys. Kun hän treenasi ja tanssi Scandinavian Hunkseissa 20 vuoden ajan, ei se vaivannut häntä. Mutta kaksi vuotta sitten Hellströmilla diagnosoitiin suolistosyöpä, joka muutti tilanteen.

– Syöpä vei sen parikymmentä kiloa pois, niin lihakset lähtivät, ja sitten se tuli taas. Ja lättäjalat kun on, niin lonkka tipahtaa alaspäin, niin nivelrikko on nyt siinä. Tällähän hetkellä minulla ei ole oikein mitään rustoa siellä.

Välillä on parempia päiviä, joskus huonompia. Yleensä Hellström pyrkii liikkumaan niin paljon, kuin mahdollista, mutta esimerkiksi tällä hetkellä hän joutuu miettimään sitä, monta askelta hän pystyy vuorokaudessa ylipäätään ottamaan.

Hellström on syyskuun leikkauslistoilla, mutta tietoa leikkausajasta ei ole kuulunut. Hän on muutamaan otteeseen saanut jo leikkausajan, jotka ovat kuitenkin aina siirtyneet.

– On vähän kummallista touhua ollut, mutta täytyy nyt pitää mieli positiivisena, että kyllä tämän vuoden puolella tapahtuisi jotain.

Leikkauksen odottaminen on ollut Hellströmille henkisesti hyvin raskasta. Viime joulukuussa hänen oli tarkoitus päästä leikkaukseen ja odotti sovittua päivämäärää innolla sekä yritti valmistautua siihen muun muassa jumppaamalla. Kuitenkin lopulta pettymys oli välttämätön, kun hän sai ilmoituksen, ettei pääsisikään toimenpiteeseen sovitusti.

– Se on aika rankkaa tuolle päälle.

– Kun on aina urheillut ja liikkunut, niin vaikka se syöpä oli, kuulostaa hassulta sanoa, mutta kyllä tämä lonkkajuttu on ollut minulle henkisesti aika kova pala.

Hellström on saanut syöpätarkastuksistaan puhtaat paperit, eikä tällä hetkellä syövästä ole merkkejä. Ne ovat tietenkin olleet iloisia uutisia, mutta elämää merkittävästi rajoittava toinen vaiva vetää mielen matalaksi.

Hellströmille on hänen kertomaansa mukaan määrätty lääkärien toimesta liuta erilaisia lääkkeitä oloa helpottamaan, mutta niistä toistaiseksi mikään ei ole kunnolla auttanut. Hän kertoo, että on jo alkanut tottua alati läsnäolevaan kipuun.

– Mutta onhan se, kesälläkin kun porukka tanssi, mikä on ollut ihan pääjuttuni, niin kyllähän siinä vähän suru puseroon tulee, kun istuu vaan ja höpöttelee kaikkien kanssa, eikä oikein itse pääse joraamaan mukaan. Mutta se on sellaista, on pahempiakin asioita.