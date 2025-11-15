



Karim Rapatti eli tuilla, mutta yksi puhelu muutti kaiken – yksi asiaa varjostaa uraa näyttelijänä 2:25 Karim Rapatti kertoo eläneensä Kelan tuilla ennen näyttelijänuraa Julkaistu 15.11.2025 10:06 Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Petos-sarjaa tähdittävä Karim Rapatti kertoo tarinansa, kuinka päätyi näyttelijäksi. Näyttelijä Karim Rapatti nähdään Maikkarin Petos-uutuussarjassa, joka alkaa marraskuun lopussa. Petos on kahden eri maailman törmäyksestä kertova jännittävä rikostarina, jossa tunteet lyövät kapuloita täydellisen rikoksen rattaisiin. Rapatin roolihahmo on sarjassa alamaailmaan kuuluva entinen vapaaottelija, joka edelleen ottelee kipujensa kanssa. – Sitä oli mielenkiintoista näytellä, koska minä en ole mikään vapaaottelija tai en ole harrastanut mitään tappelulajeja, Rapatti kertoo. Rapatti kuitenkin pystyi hyvin samaistumaan roolihahmoonsa, sillä hän itsekin taistelee kipuja vastaan. Rapatti kävi ennen kuvauksia treenaamassa roolia varten oman kuntonsa mukaan. – Kärsin selkäongelmista ja olen joutunut syömään aika paljon kipulääkkeitä. Muistan kuvauksista sen, että kerran jouduttiin melkein lähteä sieltä ambulanssilla lääkäriin. Se ei ollut kenenkään vika, vaan selkä sanoi itsensä irti, Rapatti sanoo.





Petos-sarjaa tähdittävä Karim Rapatti kertoo tarinansa, kuinka päätyi näyttelijäksi.

Selkäkivut vaikeuttavat Rapatin normaalia arkea paljon.

– Saatan herätä aamulla niin, ettei minulla ole tuntoa jaloissa tai en pysty kävelemään. Se on aika harmillista, kun ajattelee, että tykkään urheilla ja olen pelannut kymmenen vuotta jääkiekkoa. Oikeastaan kaikki iso fyysinen urheilu on loppuelämästä ehkä kielletty.

Selkäkivut ovat varjostaneet Rapatin elämää vuosien ajan, ja hän kuvailee sen kulkevan suvussa. Myös nuorempana tehdyt salitreenit aivan väärillä painoilla hän kokee olevan osasyynä.

– Olen nostanut nuorempana painoja aivan väärillä painoilla, joten saan myös syyttää itseäni. Joka aamu tiedän, minkälainen päivästä tulee. Selkä kertoo, saanko itse laitettua sukat jalkaan vai en.

Selkäkivut rajoittavat Rapatin töitä myös näyttelijänä. Pitkien seisomakohtausten jälkeen Rapatti tarvitsee hetken istumatauon, sillä jatkuva seisominen on hankalaa.

– Rankka oire siihen nähden, että minun täytyy myös yrittää keskittyä näyttelijäntyöhön ja muuhun. Kyllä se vie tosi paljon voimia ja olen vielä sellainen, että en halua viedä keneltäkään aikaa.

Rapatti kertoo aikoinaan olleensa kipulääkekoukussa, mutta nykyään hän ei halua lääkkeitä syödä.

– Se vei vähän väärään suuntaan. Täytyy olla itse valmis tekemään selälle asioita. Voin tälläkin hetkellä syyttää itseäni siitä, minkä takia sen on niin huonossa kunnossa, Rapatti toteaa.

Karim Rapatti näyttelee Petos-sarjassa.

Rapatti sanoo olleensa aina kaveriporukan hauskuuttaja ja huomion keskipiste. Hän haaveili pitkään töistä näyttelijänä ja eräänä päivänä hän laittoi tuumasta toimeen, kun lähti kotoaan töihin.

– Yhtenä aamuna päätin, että nyt haen kouluun, missä voi näytellä. Soitin aamulla Teatterikorkeakouluun ja kysyin, miten sinne pääsee opiskelemaan. He sanoivat, että kannattaa aloittaa sellaisesta kuin Voionmaan opisto.

Seuraavaksi Rapatti soitti opistoon ja pian hän oli siellä opiskelemassa. Pari vuotta sen jälkeen hän pääsi Teatterikorkeakouluun.

– Kyllähän se on muuttanut koko elämäni. Se on sitä, mitä rakastan ja olin valmis tekemään koko loppuelämän ja siinä on valmis kehittymään.

– Se oli ehkä sellainen tie vaikeuksien kautta voittoon. Ennen Teatterikorkeakoulua oli aika sekavaa elämää. Kaikki muuttui, kun pääsin kouluun.

Yllä olevalla videolla Rapatti kertoo, millaista elämää eli ennen näyttelijänuraa.